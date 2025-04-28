Адиев — о работе в «Химках»: «Я зарплату и в «Анжи» не получал. Не завишу от этого»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, получал ли он финансовые гарантии от руководства подмосковного клуба.

«Мне не нужны финансовые гарантии. Я тренер, занимаюсь футболом. Я должен получать зарплату? Я ее и в «Анжи» не получал. Не завишу от зарплат», — сказал Адиев «СЭ».

Ранее Адиев работал с нижегородской «Волгой», «Анжи», «Чайкой», карагандинским «Шахтером», сборной Казахстана и «Ахматом».