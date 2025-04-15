«Гремио» может провести товарищеский матч с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Гремио» действительно может провести товарищеские матчи в Москве. Помимо московского «Динамо» бразильский клуб планирует сыграть с ЦСКА.

По нашей информации, эти матчи могут пройти в рамках BetBoom Братского Кубка. Пока ничего не подтверждено, все находится в стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что «Гремио» в июле планирует отправиться в Россию для тренировочного сбора и двух матчей с российскими клубами.