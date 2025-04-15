«Гремио» из Бразилии рассматривает возможность товарищеского матча с московским «Динамо» в июле

«Гремио» рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с российскими командами, включая московское «Динамо», в июле, сообщает Zero Hora.

По информации издания, «Гремио» планирует отправиться в Россию для тренировочного сбора и двух матчей с российскими клубами. Обсуждается формат мини-турнира с участием четырех команд, однако другие потенциальные участники пока не уточняются.

В текущем розыгрыше бразильской серии А «Гремио» занимает 13-е место после 3 матчей с 1 победой и 2 поражениями. Московское «Динамо» находится на 5-м месте по итогам 24 туров в чемпионате России. Следующий матч «Динамо» под руководством Марцела Лички состоится 20 апреля против «Рубина».