Гранат: «Хорошо, что Смолов остается в «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал продление клубом контракта с нападающим Федором Смоловым.

— Хорошо, что Смолов остается в «Динамо», — цитирует «РБ Спорт» Граната. — Федор — один из лучших российских форвардов, плюс он является лидером в раздевалке.

— Получается, Тюкавин будет снова получать меньше игрового времени?

— Все в ногах Смолова. Кто будет лучше, тот и будет играть.