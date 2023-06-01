Президент «Оренбурга» рассказал, как команда готовится к матчу с «Динамо»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как команда готовится к матчу 30-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Мы не акцентируем внимание на том, что игра с «Динамо» может быть матчем года. Но мы можем повторить высшее достижение клуба в премьер-лиге. Главное, что идем на личный клубный рекорд по набранным очкам. Даже в случае ничьей с «Динамо» мы ставим рекорд. При этом работаем в плановом режиме, готовимся как к обычному матчу», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.