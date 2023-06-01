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Президент «Оренбурга» рассказал, как команда готовится к матчу с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как команда готовится к матчу 30-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Мы не акцентируем внимание на том, что игра с «Динамо» может быть матчем года. Но мы можем повторить высшее достижение клуба в премьер-лиге. Главное, что идем на личный клубный рекорд по набранным очкам. Даже в случае ничьей с «Динамо» мы ставим рекорд. При этом работаем в плановом режиме, готовимся как к обычному матчу», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-igra-s-dinamo-match-goda-gotovimsya-kak-oby-chno/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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