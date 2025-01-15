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Сегодня, 17:28

Гранат объяснил уход Жозе и Тавареша экономией на заработной плате

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Экс-защитник сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из «Спартака».

— Как вы думаете, клуб принял правильное решение?

— И до этого на него не рассчитывали, а отдали в аренду. Если Станкович знает этого футболиста и готов взять на его место другого игрока, которого знает, думаю, это верное решение.

— Пару дней назад «Спартак» объявил об уходе Жозе, сейчас Тавареша, не кажется ли вам, что команда просто так распускает игроков?

— Ну, почему распускают просто так? Они же не будут зарплату им платить. Сэкономят средства на зарплату других футболистов, на которых будет рассчитывать тренер и футбольный клуб «Спартак».

— Как вы думаете, кто может быть следующим?

— Не знаю, думаю, что основная обойма останется, возможно, возьмут еще двух-трех качественных футболистов.

Контракт с 23-летним португальцем расторгнут по соглашению сторон.

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» сообщил об уходе Виллиана Жозе. 33-летний бразилец играл за «Спартак» с июля 2024 года, куда перешел из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Вероника Ольшукова

Виллиан Жозе
Владимир Гранат
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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