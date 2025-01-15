Гранат объяснил уход Жозе и Тавареша экономией на заработной плате

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из «Спартака».

— Как вы думаете, клуб принял правильное решение?

— И до этого на него не рассчитывали, а отдали в аренду. Если Станкович знает этого футболиста и готов взять на его место другого игрока, которого знает, думаю, это верное решение.

— Пару дней назад «Спартак» объявил об уходе Жозе, сейчас Тавареша, не кажется ли вам, что команда просто так распускает игроков?

— Ну, почему распускают просто так? Они же не будут зарплату им платить. Сэкономят средства на зарплату других футболистов, на которых будет рассчитывать тренер и футбольный клуб «Спартак».

— Как вы думаете, кто может быть следующим?

— Не знаю, думаю, что основная обойма останется, возможно, возьмут еще двух-трех качественных футболистов.

Контракт с 23-летним португальцем расторгнут по соглашению сторон.

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» сообщил об уходе Виллиана Жозе. 33-летний бразилец играл за «Спартак» с июля 2024 года, куда перешел из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Вероника Ольшукова