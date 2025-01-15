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Сегодня, 16:53

Мамаев рассказал о влиянии тюрьмы на него

Камила Абдурахманова
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Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопрос, насколько сильно его жизнь изменилась после тюремного заключения.

«Конечно, это сильно повлияло. Наверное, подошел тот момент постоянного чувства безнаказанности, что ты постоянно занимаешься какой-то фигней. Наверное, ты сам себя превознес и решил, что здесь может так, здесь пройдет, там решу», — сказал Мамаев в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Павел также добавил, что с точки зрения становления как личности и мужчины для дальнейшей жизни тюрьма была своевременна и необходима.

Мамаев выразил уверенность в том, что наказание было полностью заслуженным. Он также отметил, что тюремное заключение может кардинально изменить жизнь человека.

В 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев, известные футболисты, стали участниками драк в центре Москвы, в результате чего пострадали люди. Суд вынес решение об их тюремном заключении. Мамаев был осужден на один год и пять месяцев, а Кокорин — на один год и шесть месяцев.

Профессиональная карьера Мамаева завершилась в 2022 году. За время своей спортивной жизни он играл за такие клубы, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки», где выступал в позиции полузащитника.

Александр Кокорин
Павел Мамаев
Футбол
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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