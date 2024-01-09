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Игнатьев высказался о трансферной политике «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о трансферной политике «Зенита».

«Конечно, для развития футбола и повышения уровня чемпионата легионеры нужны, но их должно быть не так много, и по уровню они должны быть калибра Малкома и Вендела. А все, что не звездит, на данном этапе ни к чему. Еврокубков сейчас нет, принципиальной борьбы за каждую строчку в чемпионате тоже пока не наблюдается. Поэтому я больше за то, чтобы расшевелить российских футболистов, юношеский футбол, работу академий. Резюмируя — хорошо, что «Зенит» пытается приглашать футболистов из-за рубежа, но не понимаю, для чего в таких количествах. К тому же, очень осложняется работа тренера, когда в команде появляются и увеличиваются такие диаспоры. Тренер в таких коллективах должен быть большим мастером, дипломатом и иметь солидный авторитет, чтобы не испортить микроклимат внутри команды», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино, двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса» и полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

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Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-horosho-chto-zenit-pitaetsya-priglashat/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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