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«Готовы приютить Лаксальта с доплатой 25 миллионов». «Локо» иронично ответил на информацию об обмене Миранчука

3 июля 2020, 17:16
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
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Англоязычный Twitter «Локомотива» иронично прокомментировал возможность обмена Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук.«Локомотив» может организовать сделку с обменом Алексея Миранчука на Лаксальта из «Милана»

Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что «Локо» может отдать Миранчука в «Милан» в обмен на Диего Лаксальта.

«В рамках сделки мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», — говорится в сообщении «Локо».

В сезоне-2019/20 Миранчук провел 27 матчей и забил 13 мячей во всех турнирах.

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