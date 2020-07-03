«Готовы приютить Лаксальта с доплатой 25 миллионов». «Локо» иронично ответил на информацию об обмене Миранчука

Англоязычный Twitter «Локомотива» иронично прокомментировал возможность обмена Алексея Миранчука.

Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что «Локо» может отдать Миранчука в «Милан» в обмен на Диего Лаксальта.

«В рамках сделки мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», — говорится в сообщении «Локо».

В сезоне-2019/20 Миранчук провел 27 матчей и забил 13 мячей во всех турнирах.