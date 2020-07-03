«Готовы приютить Лаксальта с доплатой 25 миллионов». «Локо» иронично ответил на информацию об обмене Миранчука
3 июля 2020, 17:16
Англоязычный Twitter «Локомотива» иронично прокомментировал возможность обмена Алексея Миранчука.
Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что «Локо» может отдать Миранчука в «Милан» в обмен на Диего Лаксальта.
«В рамках сделки мы готовы приютить Лаксальта с доплатой в размере 25 миллионов евро», — говорится в сообщении «Локо».
В сезоне-2019/20 Миранчук провел 27 матчей и забил 13 мячей во всех турнирах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...