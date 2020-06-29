«Готовимся к очередному финалу». Защитник «Локомотива» Игнатьев — о предстоящем матче с «Крыльями Советов»
29 июня 2020, 20:36
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выложил новый пост в Instagram. Он показал, как проходит подготовка к матчу 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Напомним, что перед матчем в «Крыльях» произошла тренерская перестановка. Место Миодрага Божовича занял Андрей Талалаев.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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