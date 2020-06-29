Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выложил новый пост в Instagram. Он показал, как проходит подготовка к матчу 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Напомним, что перед матчем в «Крыльях» произошла тренерская перестановка. Место Миодрага Божовича занял Андрей Талалаев.