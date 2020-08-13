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Готов ли Тедеско увести «Спартак» с поля?

14:48
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Ахмата» прокомментировал заявление Леонида Федуна. Ранее владелец красно-белых заявил, что команда покинет поле в случае повторения судейских ошибок.

— Леонид Федун сказал, что в случае продолжения травли со стороны судей «Спартак» покинет поле. Вы готовы увести команду?

— Федун порой слишком эмоционален, но эмоции нашего владельца это совершенно нормально. Он любит наш клуб. Что-то неординарное должно было произойти, чтобы он так высказался. Разделяю его эмоции. Но мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. Мы делаем свое дело. Прелесть этой работы состоит в том, чтобы быстро переключаться от игры к игре, особенно при таком плотном графике. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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