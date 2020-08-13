Готов ли Тедеско увести «Спартак» с поля?

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Ахмата» прокомментировал заявление Леонида Федуна. Ранее владелец красно-белых заявил, что команда покинет поле в случае повторения судейских ошибок.

— Леонид Федун сказал, что в случае продолжения травли со стороны судей «Спартак» покинет поле. Вы готовы увести команду?

— Федун порой слишком эмоционален, но эмоции нашего владельца это совершенно нормально. Он любит наш клуб. Что-то неординарное должно было произойти, чтобы он так высказался. Разделяю его эмоции. Но мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг команды. Мы делаем свое дело. Прелесть этой работы состоит в том, чтобы быстро переключаться от игры к игре, особенно при таком плотном графике. (Дмитрий Зеленов)