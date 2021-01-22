Госпитализированный с коронавирусом Малафеев сообщил, что ему становится лучше

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своем состоянии на фоне заражения коронавирусом.

«С каждым днем становится все лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку! Врачи и ваши добрые слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье. Берегите свое здоровье», — написал у себя в Twitter Малафеев.

Всем привет!

?

С каждым днем становится всё лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку! Врачи и ваши добрый слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье ??

?

Берегите своё здоровье! pic.twitter.com/avfs1hWEae — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) January 22, 2021

Малафеев был госпитализирован во вторник, 19 января. Его жена сообщила, что у бывшего футболиста высокая температура, а также поражены легкие: одно — на 40 процентов, другое на 65-70 процентов.