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Госпитализированный с коронавирусом Малафеев сообщил, что ему становится лучше

12:37
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своем состоянии на фоне заражения коронавирусом.

«С каждым днем становится все лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку! Врачи и ваши добрые слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье. Берегите свое здоровье», — написал у себя в Twitter Малафеев.

Малафеев был госпитализирован во вторник, 19 января. Его жена сообщила, что у бывшего футболиста высокая температура, а также поражены легкие: одно — на 40 процентов, другое на 65-70 процентов.

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