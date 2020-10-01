«Горжусь, что попал в историю клуба». Эмоциональный пост Кабелла после выхода «Краснодара» в ЛЧ

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла эмоционально отреагировал на выход «быков» в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Спустя год после серьезной травмы... Сегодня я могу сказать, что счастлив и горжусь тем, что вывел свою команду в Лигу чемпионов и вошел в историю «Краснодара»! Еще раз спасибо всем за поддержку», — написал у себя в Instagram Кабелла.

30-летний француз не играл с августа 2019 года по июль 2020 года из-за разрыва крестообразных связок. Хавбек отличился забитыми мячами в обоих матчах против ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.