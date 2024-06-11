Горшков: «Глушенков и Глебов — сильные футболисты с паспортом РФ, что важно для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о возможных переходах Данила Глебова и Максима Глушенкова в петербургский клуб.

«Глушенков и Глебов — сильные футболисты с российским паспортом, что немаловажно для «Зенита». Думаю, они усилят сине-бело-голубых. По меркам нашего чемпионата они очень качественные игроки.

Нужны ли в целом усиления «Зениту»? На мой взгляд, нужны. В этом сезоне были моменты, когда команда буксовала, поэтому какие-то изменения всё-таки необходимы. Где-то немного добавить качества, где-то просто немного освежить состав и мотивацию у футболистов», — сказал Горшков Legalbet .

В минувшем сезоне Глушенков провел 38 игр в составе «Локомотива», забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 11 миллионов евро.

Глебов сыграл за «Ростов» 39 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.