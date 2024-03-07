Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:40

Бывший игрок «Зенита» Горшков объяснил, почему сорвался его переход в «Спартак»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Горшков.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» признался, что был в шаге от перехода из сочинской «Жемчужины» в «Спартак».

— Под руководством Адвоката вы выиграли множество трофеев, но однажды признались, что главный тренер в вашей карьере Анатолий Бышовец.

— Считаю Анатолия Федоровича сильным тренером. Я ему очень благодарен за то, что оказался в «Зените» после сочинской «Жемчужины». Ведь в то время у меня было несколько предложений, в том числе от больших московских клубов.

— «Спартак»?

— Да, но поступали и другие. Со «Спартаком» состоялась встреча, чуть не подписали контракт... Но отсутствовал Олег Романцев, что меня отпугнуло. Мне тогда казалось, что он был несильно заинтересован во мне. В то же время Виталий Леонтьевич (Мутко — на тот момент президент «Зенита». — Прим. «СЭ») лично прилетал ко мне в Сочи, Бышовец был на связи, — заявил Горшков.

Александр Горшков. «За день до матча со «Спартаком» подходит Петржела: «Парни, кто хочет в казино?» Интервью легенды «Зенита»

Александр Горшков выступал за «Зенит» с 1997-го по 2001-й и с 2004 по 2008 год. Вместе с петербургской командой он стал обладателем Кубка России (1998/99), бронзовым призером чемпионата России (2001), чемпионом России (2007), а также выигрывал Суперкубок России (2008), Кубок УЕФА (07/08) и Суперкубок УЕФА (2008).

Александр Горшков (футбол)
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
1
Читайте также
Россиян не допустят на церемонию открытия Паралимпиады-2024
Шахматист Якуббоев оценил шансы Непомнящего на турнире претендентов
Россельхознадзор раскрыл преступную схему с «фантомными» молочными продуктами
С 8 Марта: душевные поздравления своими словами до слез и с юмором
Пять человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в ЛНР
Заключенные устроили погром в колонии в Саратовской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горшков о чемпионстве «Зенита» в 2007 году: «Прервали гегемонию московских клубов»

Горшков вспомнил, как «Зенит» разгромил «Спартак» после похода в казино: «Я был в шоке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости