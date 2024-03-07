Бывший игрок «Зенита» Горшков объяснил, почему сорвался его переход в «Спартак»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков в интервью «СЭ» признался, что был в шаге от перехода из сочинской «Жемчужины» в «Спартак».

— Под руководством Адвоката вы выиграли множество трофеев, но однажды признались, что главный тренер в вашей карьере — Анатолий Бышовец.

— Считаю Анатолия Федоровича сильным тренером. Я ему очень благодарен за то, что оказался в «Зените» после сочинской «Жемчужины». Ведь в то время у меня было несколько предложений, в том числе от больших московских клубов.

— «Спартак»?

— Да, но поступали и другие. Со «Спартаком» состоялась встреча, чуть не подписали контракт... Но отсутствовал Олег Романцев, что меня отпугнуло. Мне тогда казалось, что он был несильно заинтересован во мне. В то же время Виталий Леонтьевич (Мутко — на тот момент президент «Зенита». — Прим. «СЭ») лично прилетал ко мне в Сочи, Бышовец был на связи, — заявил Горшков.

Александр Горшков выступал за «Зенит» с 1997-го по 2001-й и с 2004 по 2008 год. Вместе с петербургской командой он стал обладателем Кубка России (1998/99), бронзовым призером чемпионата России (2001), чемпионом России (2007), а также выигрывал Суперкубок России (2008), Кубок УЕФА (07/08) и Суперкубок УЕФА (2008).