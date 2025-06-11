Мостовой: «В «Спартаке» Комличенко было бы трудно стать первым нападающим, там большая конкуренция в лице Угальде и Гарсии»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Николая Комличенко в «Локомотив».

2 июня «СЭ» сообщил о телефонном разговоре главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и форварда сборной России.

«В «Спартаке» ему было бы трудно стать первым нападающим, там большая конкуренция в лице Угальде и Гарсии. В «Локомотиве» он форвардом номер один может быть. Не просто так же он к ним перешел. Железнодорожникам игроков не хватает. Я поэтому и говорил, что они будут не в тройке. Сейчас наверняка возьмут еще игроков из тех же «Химок», «Ростова». Есть там футболисты нормальные, можно подбирать», — сказал Мостовой «СЭ».

29-летний Комличенко подписал контракт с «Локомотивом» на три года. В московский клуб форвард перешел из «Ростова», за который выступал с 2022 года.