20:23 | Футбол — РПЛ

"Город-герой Ленинград". Баннер болельщиков "Зенита"

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Болельщики "Зенита" на матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА подготовили баннер в честь военных действий на территории Ленинграда во время Великой отечественной войны.

– Будут навеки в преданьях прославлены под пулеметной пургой Наши штыки на высотах Синявино, наши полки подо Мгой, – написано на баннере.

"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.

 

Зенит - ЦСКА

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