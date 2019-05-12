"Город-герой Ленинград". Баннер болельщиков "Зенита"

Болельщики "Зенита" на матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА подготовили баннер в честь военных действий на территории Ленинграда во время Великой отечественной войны.
– Будут навеки в преданьях прославлены под пулеметной пургой Наши штыки на высотах Синявино, наши полки подо Мгой, – написано на баннере.
"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.
#ГородГеройЛенинград pic.twitter.com/7hs7bMbuZB– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 12 мая 2019 г.
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