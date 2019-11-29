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«Гордюшенко не теряет мотивацию». Старший тренер молодежки ЦСКА — о футболисте

15:55
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Старший тренер молодежного состава ЦСКА Андрей Аксенов в интервью клубной пресс-службе рассказал, как обстоят дела у 22-летнего полузащитника армейцев Астемира Гордюшенко, который сейчас тренируется с молодежкой, но по возрасту уже не может за нее выступать.

— Осенью с молодежной командой тренируются Астемир Гордюшенко и Лассана Н'Диайе. Довольны их самоотдачей?

— С Лассаной у нас нет проблем, он профессионал. Был небольшой период адаптации, ему надо было понять и принять наши требования, но он уже позади, Ласс прибавляет, и это видно, он начал регулярно забивать. Астемиру, конечно, тяжелее, ведь он находится в тренировочном процессе без игровой практики, участвует только в товарищеских матчах. Тем не менее, он квалифицированный футболист, который добросовестно выполняет свою работу и не теряет мотивацию. Он не дает себе поблажек на занятиях. У него сейчас непростой период, но я уверен, что он справится, станет сильнее и в будущем хорошо проявит себя во взрослом футболе.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/andrey-aksenov-kazhdaya-komanda-poprezhnemu-vykhodit-na-nas-kak-na-chempionov/

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