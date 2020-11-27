Гончаренко рассказал о нынешней роли Гинера в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, какую роль сейчас играет в клубе президент «армейцев» Евгений Гинер.

— С Гинером общаюсь раз в три недели, — рассказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Захожу к нему в кабинет. Может 15 минут, может час, может полтора. В клубе изменилась ситуация: клуб юридически перешел ВЭБ, изменилось правление клуба. Нельзя сказать, что Евгений Леннорович ушел, но внимания, наверняка, стало меньше. И это более правильная ситуация. Ты должен найти людей, которые должны вести клуб. Это я говорю про Бабаева. После того как он его назначил, он понял, что может доверить ему полностью клуб.