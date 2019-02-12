Гончаренко рассказал, как определить готовность команды

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о критериях, которые показывают готовность команды к началу или возобновлению сезона.

- Как определить, что команда готова? Есть несколько оценок. 1. Как команда реагирует, когда проигрывает. Это характер и ментальность команды. 2. Физическая готовность. Это видно за неделю-две до чемпионата. Ты видишь это по тем показателям, которые у нас есть. 3. Тактическая составляющая. Для меня важно, чтобы футболисты научились распознавать игровые ситуации. Мы даем какое-то направление, и футболисты должны научиться распознавать их, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24".

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь