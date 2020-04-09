Гончаренко поздравил Бистровича с 22-летием

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 42-летний белорусский специалист поздравил полузащитника красно-синих Кристияна Бистровича с 22-летием.

«С днем рождения, Кристиян», — подписал фото Бистровича.

В текущем сезоне Бистрович провел 30 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал три результативные передачи.