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Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

8 июля 2020, 22:57
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил маме победу в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (4:0).

Ранее клуб сообщил, что мать белорусского специалиста скончалась.

— Слова благодарности команде, что они поддержали меня в такой сложный момент, — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба. — Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщикам. После каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала, поэтому спасибо ребятам, что сегодня победили.

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