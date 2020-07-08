Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил маме победу в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (4:0).

Ранее клуб сообщил, что мать белорусского специалиста скончалась.

— Слова благодарности команде, что они поддержали меня в такой сложный момент, — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба. — Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщикам. После каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала, поэтому спасибо ребятам, что сегодня победили.