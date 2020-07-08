Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме
8 июля 2020, 22:57
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил маме победу в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (4:0).
Ранее клуб сообщил, что мать белорусского специалиста скончалась.
— Слова благодарности команде, что они поддержали меня в такой сложный момент, — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба. — Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщикам. После каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала, поэтому спасибо ребятам, что сегодня победили.
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