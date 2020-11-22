Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пркомментировал игру Игоря Дивеева в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (1:1). Футболист получил перелом носа в игре Лиги наций Сербия — Россия (5:0), но играл без защитной масик.

— Игроки по разным причинам выбыли. Не буду объяснять, — сказал Гончаренко. — Дивеев? Он — боец. Играл без защитной маски? В ней неудобно играть. Приняли решение без нее.

Играть на три фронта — плохо. Требуется каждые три дня играть. Иногда хорошее состояние эмоциональное и физическое. Иногда оно снижается.

Марадишвили — опорник. А Зайнутдинов и раньше играл крайнего защитника. Поэтому решили, что он сыграет справа. (Наталья Юрина)