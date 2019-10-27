Гончаренко не победил «Динамо» и с девятой попытки
ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России проиграл на своем поле «Динамо» со счетом 0:1.
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в девятый раз встретился с бело-голубыми в чемпионате России и снова не сумел добиться победы.
Пять раз команды белорусского специалиста («Кубань», «Урал» и ЦСКА) добивались ничьей, еще четырежды — терпели неудачу.
Матчи команд Виктора Гончаренко против «Динамо»
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер «Динамо»
|
Город
|
Счет
|
20.10.2013
|
Кубань
|
Дан Петреску
|
Химки
|
1:3
|
15.03.2014
|
Кубань
|
Дан Петреску
|
Краснодар
|
1:1
|
28.09.2014
|
Кубань
|
Станислав Черчесов
|
Химки
|
2:2
|
16.08.2015
|
Урал
|
Андрей Кобелев
|
Химки
|
0:1
|
23.09.2017
|
ЦСКА
|
Юрий Калитвинцев
|
Химки
|
0:0
|
09.04.2018
|
ЦСКА
|
Дмитрий Хохлов
|
Москва
|
1:2
|
04.11.2018
|
ЦСКА
|
Дмитрий Хохлов
|
Химки
|
0:0
|
05.05.2019
|
ЦСКА
|
Дмитрий Хохлов
|
Москва
|
2:2
|
27.10.2019
|
ЦСКА
|
Кирилл Новиков
|
Москва
|
0:1
Итого: +0=5-4, мячи 7-12.
Бело-голубые являются одним из четырех клубов, которые белорусский специалист не обыграл с трех и более попыток. В этом списке самых неудобных соперников Гончаренко компанию москвичам составляю чешская «Виктория», испанская «Валенсия» и его нынешний клуб. (Кирилл Бурдаков)
Команды, которые Гончаренко не обыграл в трех и более матчах
|
Клуб
|
И
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Динамо
|
9
|
5
|
4
|
7-12
|
Виктория Пл
|
4
|
2
|
2
|
4-6
|
Валенсия
|
3
|
1
|
2
|
3-8
|
ЦСКА
|
3
|
0
|
3
|
0-11
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