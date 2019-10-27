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Гончаренко не победил «Динамо» и с девятой попытки

18:49
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ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России проиграл на своем поле «Динамо» со счетом 0:1.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в девятый раз встретился с бело-голубыми в чемпионате России и снова не сумел добиться победы.

Пять раз команды белорусского специалиста («Кубань», «Урал» и ЦСКА) добивались ничьей, еще четырежды — терпели неудачу.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Динамо»

Дата

Клуб

Тренер «Динамо»

Город

Счет

20.10.2013

Кубань

Дан Петреску

Химки

1:3

15.03.2014

Кубань

Дан Петреску

Краснодар

1:1

28.09.2014

Кубань

Станислав Черчесов

Химки

2:2

16.08.2015

Урал

Андрей Кобелев

Химки

0:1

23.09.2017

ЦСКА

Юрий Калитвинцев

Химки

0:0

09.04.2018

ЦСКА

Дмитрий Хохлов

Москва

1:2

04.11.2018

ЦСКА

Дмитрий Хохлов

Химки

0:0

05.05.2019

ЦСКА

Дмитрий Хохлов

Москва

2:2

27.10.2019

ЦСКА

Кирилл Новиков

Москва

0:1

Итого: +0=5-4, мячи 7-12.

Бело-голубые являются одним из четырех клубов, которые белорусский специалист не обыграл с трех и более попыток. В этом списке самых неудобных соперников Гончаренко компанию москвичам составляю чешская «Виктория», испанская «Валенсия» и его нынешний клуб. (Кирилл Бурдаков)

Команды, которые Гончаренко не обыграл в трех и более матчах

Клуб

И

Н

П

Мячи

Динамо

9

5

4

7-12

Виктория Пл

4

2

2

4-6

Валенсия

3

1

2

3-8

ЦСКА

3

0

3

0-11

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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