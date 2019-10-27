Гончаренко не победил «Динамо» и с девятой попытки

ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России проиграл на своем поле «Динамо» со счетом 0:1.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в девятый раз встретился с бело-голубыми в чемпионате России и снова не сумел добиться победы.

Пять раз команды белорусского специалиста («Кубань», «Урал» и ЦСКА) добивались ничьей, еще четырежды — терпели неудачу.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Динамо»

Дата Клуб Тренер «Динамо» Город Счет 20.10.2013 Кубань Дан Петреску Химки 1:3 15.03.2014 Кубань Дан Петреску Краснодар 1:1 28.09.2014 Кубань Станислав Черчесов Химки 2:2 16.08.2015 Урал Андрей Кобелев Химки 0:1 23.09.2017 ЦСКА Юрий Калитвинцев Химки 0:0 09.04.2018 ЦСКА Дмитрий Хохлов Москва 1:2 04.11.2018 ЦСКА Дмитрий Хохлов Химки 0:0 05.05.2019 ЦСКА Дмитрий Хохлов Москва 2:2 27.10.2019 ЦСКА Кирилл Новиков Москва 0:1

Итого: +0=5-4, мячи 7-12.

Бело-голубые являются одним из четырех клубов, которые белорусский специалист не обыграл с трех и более попыток. В этом списке самых неудобных соперников Гончаренко компанию москвичам составляю чешская «Виктория», испанская «Валенсия» и его нынешний клуб. (Кирилл Бурдаков)

Команды, которые Гончаренко не обыграл в трех и более матчах

Клуб И Н П Мячи Динамо 9 5 4 7-12 Виктория Пл 4 2 2 4-6 Валенсия 3 1 2 3-8 ЦСКА 3 0 3 0-11

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