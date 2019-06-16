Гончаренко назвал самое яркое впечатление от отпуска

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от прошедшего отпуска.

- Самое яркое впечатление от отпуска? Когда дочка на руках находится, все остальное не принципиально, - сказал белорусский специалист.

Напомним, Гончаренко во второй раз стал отцом 23 мая. Игроки ЦСКА поздравили его с этим событием на тренировке перед заключительным матчем премьер-лиги-2018/19 против "Крыльев Советов" (6:0).

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