Гончаренко назвал самое яркое впечатление от отпуска

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от прошедшего отпуска.
- Самое яркое впечатление от отпуска? Когда дочка на руках находится, все остальное не принципиально, - сказал белорусский специалист.
Сюжет #CSKATV о первом дне в Ватутинках! #сборыЦСКА https://t.co/9UHWqNGZYK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 июня 2019 г.
Напомним, Гончаренко во второй раз стал отцом 23 мая. Игроки ЦСКА поздравили его с этим событием на тренировке перед заключительным матчем премьер-лиги-2018/19 против "Крыльев Советов" (6:0).
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