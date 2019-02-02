Голы Воробьева и Мусаева принесли "Зениту" победу над "Эльче"

"Зенит" в товарищеском мачте обыграл "Эльче" (2:0).

Первый мяч на 60-й минуте забил полузащитник Илья Воробьев. В концовке отличился еще один игрок средней линии Леон Мусаев. Игра проходила на домашнем стадионе испанского клуба.

Товарищеский матч

"Эльче" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 0:2 (0:0)

Голы: Воробьев, 60 (0:1). Мусаев, 90+2 (0:2).

"Зенит": Кержаков, Анюков, Нету, Маммана, Набиуллин, Мусаев, Оздоев, Краневиттер, Ригони, Мак (Воробьев, 59), Заболотный.

2 февраля. Эльче. Стадион "Martinez Valero".

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