Голы Дзагоева, Сигурдссона и Щенникова принесли ЦСКА победу над "Оддом"

ЦСКА в товарищеском матче обыграл норвежский "Одд" (3:0). В составе победителей отличились Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон и Георгий Щенников. Игра прошла в Кампоаморе (Испания).

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - "Одд" (Норвегия) - 3:0 (1:0)

Голы: Дзагоев, 7 (1:0). Сигурдссон, 61 (2:0). Щенников, 75 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 80), Мариу Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Сигурдссон (Чалов, 62), Обляков, Ахметов (Бистрович, 68), Дзагоев, Влашич (Нисимура, 80), Эрнандес.

"Одд": Хейгре, Рууд, Китолано, Бьертуфт (Семб Берге, 66), Хаген, Хофф, Самуэльсен (Нордквелле, 66), Бервен (Нйие, 66), Риса, Рашани, Хельмерсен (Леуритсен, 8).

Предупреждения: Рууд, 57. Сигурдссон, 59.

6 февраля. Кампоамор. Стадион "Campoamor".

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