Адамов: «В РПЛ плохо судят, вижу, что в последнее время много ошибок»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о судействе в РПЛ.

— В РПЛ плохо судят?

— Да, — сказал вратарь в проекте «РБ Спорт» «Детектор лжи».

— В чем причина вообще, как думаешь? Они ведь тренируются, сдают тесты.

— Может, мало практики.

— Маленькие зарплаты?

— Не знаю, для кого маленькие, для кого — нет. Но я вижу, что в последнее время много ошибок.

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле этого года. Он подписал контракт с петербургской командой на четыре года с опцией продления.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел 17 матчей за сочинскую команду в РПЛ, пропустил 30 мячей и 2 игры отстоял на ноль.