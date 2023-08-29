Сулейманов признался, что расстроился из-за несостоявшегося трансфера в Турцию

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о своем несостоявшемся переходе в «Газишехир Газиантеп».

«Мне не известны детали предложений. Агент мне все не говорит. Я игрок «Пари НН». Зачем мне это говорить, чтобы я сбивался на другое? Агент все делает правильно, чтобы я не думал перед сном о Турции или чем-то другом. Расстроился ли, что трансфер в Турцию не состоялся? Честно, да. Меня расстроило, не буду это скрывать. Все знают, что чемпионат Турции — хороший турнир, хотелось бы попробоваться свои силы там», — сказал Сулейманов «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 1 миллион евро. В текущем сезоне Сулейманов провел 8 матчей за нижегородцев в РПЛ и Кубке России, в которых забил три мяча.