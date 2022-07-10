В новом сезоне Смолов будет играть в «Динамо» под 10-м номером

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сменил игровой номер. В новом сезоне он будет выступать под 10-м номером.

Смолов вернулся в московский клуб по ходу прошлого сезона. Изначально он взял 40-й номер.

В прошлом сезоне Смолов провел за бело-голубых 15 матчей, в которых забил 7 голов.