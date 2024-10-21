Голкипер «Пари НН» Медведев рассказал, как на него повлияла постоянная игровая практика

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев ответил на вопрос о своей форме в текущем сезоне.

«У меня постоянная игровая практика. Думаю, что в этом залог успеха. Главное — набирать очки, чтобы дальше отодвинуться от зоны вылета», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 12 матчей за нижегородцев в РПЛ, пропустил 22 мяча и один раз отыграл на ноль. После 12 туров «Пари НН» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.