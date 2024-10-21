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Сегодня, 08:10

Источник: зимние сборы «Спартака» пройдут в Турции и ОАЭ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» подготовил предварительный план на зимние сборы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, красно-белые проведут три сбора. Два из них состоятся в Турции, а один — в Эмиратах. Ожидается, что в ОАЭ пройдет турнир, формат и состав участников которого сейчас уточняются.

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Деяна Станковича с крупным счетом уступила «Краснодару» (0:3).

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«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
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19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 1 : 1
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Спартак – Краснодар
 0 : 3
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Химки – Локомотив
 2 : 0
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