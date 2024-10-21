Источник: зимние сборы «Спартака» пройдут в Турции и ОАЭ

«Спартак» подготовил предварительный план на зимние сборы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, красно-белые проведут три сбора. Два из них состоятся в Турции, а один — в Эмиратах. Ожидается, что в ОАЭ пройдет турнир, формат и состав участников которого сейчас уточняются.

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Деяна Станковича с крупным счетом уступила «Краснодару» (0:3).