25 апреля, в четверг, в московском дерби ЦСКА сыграет со «Спартаком». Матч перенесенного 21-го тура чемпионата России состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Владимира Федотова набрала 36 очков и располагается на шестом месте в таблице чемпионата. Красно-белые с 38 баллами занимают четвертую строчку премьер-лиги.

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