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Сегодня, 19:50

Впервые в истории чемпионата России лидер перед последним туром опустился на третье место

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» сломал историческую традицию, согласно которой лидер перед последним туром никогда не покидал первую строчку и тем более не опускался на третье место, как «Динамо» — 2023/24.

В 1996 и 2002 годах догоняющие брали золото, правда по итогам «золотого» матча.

Как играли в последнем туре претенденты на чемпионство

Сезон

Клуб

Очки перед туром

Матч

Итоговое место

1996

Алания

69

Локомотив НН (д) — 3:1

2-е*

Спартак

69

Зенит (г) — 2:1

1-е*

Ротор

67

Уралмаш (д) — 2:1

3-е

1997

Спартак

70

Ротор (г) — 2:0

1-е

Ротор

68

Спартак (д) — 0:2

2-е

2002

ЦСКА

63

Сатурн (г) — 3:0

2-е*

Локомотив

63

Динамо (г) — 2:1

1-е*

2004

Локомотив

58

Шинник (г) — 2:0

1-е

ЦСКА

57

Москва (г) — 4:1

2-е

2007

Зенит

61

Сатурн (г) — 1:0

1-е

Спартак

59

Динамо (д) — 2:1

2-е

2013/14

ЦСКА

61

Локомотив (д) — 1:0

1-е

Зенит

60

Кубань (г) — 4:1

2-е

Локомотив

59

ЦСКА (г) — 0:1

3-е

2015/16

ЦСКА

62

Рубин (г) — 1:0

1-е

Ростов

60

Терек (г) — 2:0

2-е

2023/24

Динамо

56

Краснодар (г) — 0:1

3-е

Зенит

54

Ростов (д) — 2:1

1-е

Краснодар

53

Динамо (д) — 1:0

2-е

* Победитель чемпионата определялся в «золотом» матче.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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