Впервые в истории чемпионата России лидер перед последним туром опустился на третье место

«Зенит» сломал историческую традицию, согласно которой лидер перед последним туром никогда не покидал первую строчку и тем более не опускался на третье место, как «Динамо» — 2023/24.

В 1996 и 2002 годах догоняющие брали золото, правда по итогам «золотого» матча.

Как играли в последнем туре претенденты на чемпионство

Сезон Клуб Очки перед туром Матч Итоговое место 1996 Алания 69 Локомотив НН (д) — 3:1 2-е* Спартак 69 Зенит (г) — 2:1 1-е* Ротор 67 Уралмаш (д) — 2:1 3-е 1997 Спартак 70 Ротор (г) — 2:0 1-е Ротор 68 Спартак (д) — 0:2 2-е 2002 ЦСКА 63 Сатурн (г) — 3:0 2-е* Локомотив 63 Динамо (г) — 2:1 1-е* 2004 Локомотив 58 Шинник (г) — 2:0 1-е ЦСКА 57 Москва (г) — 4:1 2-е 2007 Зенит 61 Сатурн (г) — 1:0 1-е Спартак 59 Динамо (д) — 2:1 2-е 2013/14 ЦСКА 61 Локомотив (д) — 1:0 1-е Зенит 60 Кубань (г) — 4:1 2-е Локомотив 59 ЦСКА (г) — 0:1 3-е 2015/16 ЦСКА 62 Рубин (г) — 1:0 1-е Ростов 60 Терек (г) — 2:0 2-е 2023/24 Динамо 56 Краснодар (г) — 0:1 3-е Зенит 54 Ростов (д) — 2:1 1-е Краснодар 53 Динамо (д) — 1:0 2-е

* Победитель чемпионата определялся в «золотом» матче.