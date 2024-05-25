Впервые в истории чемпионата России лидер перед последним туром опустился на третье место
«Зенит» сломал историческую традицию, согласно которой лидер перед последним туром никогда не покидал первую строчку и тем более не опускался на третье место, как «Динамо» — 2023/24.
В 1996 и 2002 годах догоняющие брали золото, правда по итогам «золотого» матча.
Как играли в последнем туре претенденты на чемпионство
|
Сезон
|
Клуб
|
Очки перед туром
|
Матч
|
Итоговое место
|
1996
|
Алания
|
69
|
Локомотив НН (д) — 3:1
|
2-е*
|
|
Спартак
|
69
|
Зенит (г) — 2:1
|
1-е*
|
|
Ротор
|
67
|
Уралмаш (д) — 2:1
|
3-е
|
1997
|
Спартак
|
70
|
Ротор (г) — 2:0
|
1-е
|
|
Ротор
|
68
|
Спартак (д) — 0:2
|
2-е
|
2002
|
ЦСКА
|
63
|
Сатурн (г) — 3:0
|
2-е*
|
|
Локомотив
|
63
|
Динамо (г) — 2:1
|
1-е*
|
2004
|
Локомотив
|
58
|
Шинник (г) — 2:0
|
1-е
|
|
ЦСКА
|
57
|
Москва (г) — 4:1
|
2-е
|
2007
|
Зенит
|
61
|
Сатурн (г) — 1:0
|
1-е
|
|
Спартак
|
59
|
Динамо (д) — 2:1
|
2-е
|
2013/14
|
ЦСКА
|
61
|
Локомотив (д) — 1:0
|
1-е
|
|
Зенит
|
60
|
Кубань (г) — 4:1
|
2-е
|
|
Локомотив
|
59
|
ЦСКА (г) — 0:1
|
3-е
|
2015/16
|
ЦСКА
|
62
|
Рубин (г) — 1:0
|
1-е
|
|
Ростов
|
60
|
Терек (г) — 2:0
|
2-е
|
2023/24
|
Динамо
|
56
|
Краснодар (г) — 0:1
|
3-е
|
|
Зенит
|
54
|
Ростов (д) — 2:1
|
1-е
|
|
Краснодар
|
53
|
Динамо (д) — 1:0
|
2-е
* Победитель чемпионата определялся в «золотом» матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4