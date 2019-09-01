Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»

«Спартак» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России проиграл «Зениту» (0:1). Единственный мяч забил Юрий Жирков.

В середине первого тайме при счете 0:0 гол Зелимхана Бакаева был отменен после видеопросмотра — хавбек подыграл себе рукой.

«Зенит» по очкам догнал «Краснодар» и «Ростов» — у трех лидирующих команд по 17 баллов. «Спартак» (14) занимает шестую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)

Гол: Жирков, 41.

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ларссон (Понсе, 64), Зобнин, Гулиев (Умяров, 74), Тил, Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Оздоев, Жирков (Кузяев, 85), Дзюба, Азмун (Шатов, 76).

Предупреждения: Гулиев, 3. Айртон, 15. Оздоев, 27. Ригони, 44. Жирков, 54. Иванович, 61. Дуглас Сантос, 66.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Хатуев (Грозный).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Карасев (Москва).

1 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 43382 зрителя.

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