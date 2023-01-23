Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:48

Гол Сычевого не спас «Крылья Советов» от поражения в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Крылья Советов» потерпели поражение в товарищеском матче против сербского клуба «Раднички» со счетом 1:4.

Единственный гол в составе российской команды забил нападающий Владимир Сычевой.

Для форварда этого гол стал дебютным в составе самарской команды.

Товарищеские матчи. Клубы

«Раднички Н» — «Крылья Советов» — 4:1 (2:1)

Гол: Сычевой, 40.

Нереализованный пенальти: Сычевой, 17 (вратарь)

«Крылья Советов»: Фролов, Евгеньев (Солдатенков, 46), Горшков (Зотов, 46), Барач (Гапонов, 36), Бейл (Витюгов, 46), Ежов (Соколов, 46), Хубулов (Салтыков, 46), Бабкин (Хлусов, 46), Чиркович (Шитов, 46), Цыпченко (Коваленко, 46), Сычевой (Тоцкий, 46).

23 января.

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Орлов: «Решения Галицкого на тему футбола удивляют. Такое впечатление, что у нас тренеров методом «тыка» выбирают»
В «Ференцвароше» отказались комментировать возможные товарищеские матчи против российских клубов
Журналист Corriere della Sport: «Лацио» никогда бы не подписал Эдуарда Сперцяна»
Сычевой забил эффектный гол в товарищеском матче за «Крылья Советов»
В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Жемалетдинова и Фассона
Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Решения Галицкого на тему футбола удивляют. Такое впечатление, что у нас тренеров методом «тыка» выбирают»

Петржела: «Пусть Дзюба попробует поиграть в маленькой стране вроде Кипра»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости