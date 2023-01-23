Гол Сычевого не спас «Крылья Советов» от поражения в товарищеском матче

«Крылья Советов» потерпели поражение в товарищеском матче против сербского клуба «Раднички» со счетом 1:4.

Единственный гол в составе российской команды забил нападающий Владимир Сычевой.

Для форварда этого гол стал дебютным в составе самарской команды.

Товарищеские матчи. Клубы

«Раднички Н» — «Крылья Советов» — 4:1 (2:1)

Гол: Сычевой, 40.

Нереализованный пенальти: Сычевой, 17 (вратарь)

«Крылья Советов»: Фролов, Евгеньев (Солдатенков, 46), Горшков (Зотов, 46), Барач (Гапонов, 36), Бейл (Витюгов, 46), Ежов (Соколов, 46), Хубулов (Салтыков, 46), Бабкин (Хлусов, 46), Чиркович (Шитов, 46), Цыпченко (Коваленко, 46), Сычевой (Тоцкий, 46).

23 января.