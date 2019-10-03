Гол Нобоа в стиле Месси заметил крупнейший футбольный Instagram

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил гол в ворота «Ахмата» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России и обратил на себя внимание крупного Instagram-аккаунта «443». 34-летний эквадорец отметился забитым мячом на 73-й минуте встречи. Игра проходила в Сочи на стадионе «Фишт».

34-летний Нобоа в центре поля с хавбеком Андреем Мостовым отобрал мяч у грозненцев. Эквадорец сам прошел до штрафной «Ахмата», оставив на пятой точке защитника Андрея Семенова, и «парашютом» отправил в ворота.

— Хотите кетчупа с чипсами? — написано в Instagram-аккаунте «433» под видео с голом Нобоа.

В стиле Месси: мастерский гол Нобоа в матче с «Ахматом»