Гогуа назвал «Химки» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Защитник «Химок» Седрик Гогуа заявил, что подмосковный клуб будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Конечно, «Химки» — конкурент «Зенита» за чемпионство в нынешнем сезоне, мы боремся за первое место. У нас отличный тренер и хорошие игроки. Мы пока новая команда, привыкаем друг к другу — нам нужно немного времени. Через две-три игры будем показывать совершенно другой футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Гогуа.

В 1-м туре чемпионата России «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а во втором матче уступили «Спартаку» со счетом 1:3.

В следующем туре РПЛ красно-черные на выезде встретятся с «Рубином». Матч пройдет 3 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.