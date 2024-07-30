Главный помощник Илича в «Пари НН» Капланович ушел из клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил об уходе из клуба старшего тренера Величко Каплановича. Специалист покинул команду по состоянию здоровья.

«Клуб выражает благодарность тренеру и желает крепкого здоровья. Ждем новой встречи. Все будет хорошо», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что новым помощником главного тренера «Пари НН» Саши Илича станет Слависа Капланович — брат Величко.

На старте сезона нижегородская команда уступила «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч «Пари НН» проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.