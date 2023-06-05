Гогниев: «Малком — лучший игрок РПЛ. Это звание неоспоримо»

Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев поделился мнением о лучшем игроке сезона в РПЛ.

«На данный момент Малком является лучшим игроком РПЛ. Считаю, что это звание неоспоримо. Кого из российских футболистов я могу выделить? Если честно говорить, наверное, Глушенков», — приводит слова Гогниева «Евро-Футбол.Ру».

Малком получил награду «Игрок сезона» на первой ежегодной премии РПЛ. Ранее он был признан нападающим сезона.

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23 с 23 голами.