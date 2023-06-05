Колосков о расширении Суперкубка России: «Посмотрите на футболистов — они к концу сезона ноги еле таскают»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею с расширением Суперкубка России до четырех команд.

«Я к любой спонтанной инициативе отношусь с подозрением. Нельзя так. То мы одно выдумываем, то увеличиваем чемпионат России до 18 команд, то до 20, то сокращаем до 14, то новый формат Суперкубка выдумываем. Должна быть какая-нибудь система. Российский футбольный союз придумал новую систему в Кубке России. Появилось много дополнительных игр, возрос интерес. Что еще надо? Давайте мы хотя бы год стабильно поработаем и посмотрим, что к чему придет. Посмотрите на футболистов — они к концу сезона ноги еле таскают. Какой еще Суперкубок здесь?» — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем».

С сезона 2019/20 четыре команды разыгрывают Суперкубок Испании: в турнире принимают участие финалисты Кубка, чемпион и вице-чемпион страны. В следующем сезоне так же будет разыгрываться Суперкубок Италии.