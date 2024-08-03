Глушенков стал первым игроком в XXI веке, забившим в каждом из первых трех матчей за «Зенит» в РПЛ

Нападающий Максим Глушенков — первый футболист в XXI веке, кому удалось забить в каждом из своих первых трех играх за «Зенит» в РПЛ, сообщает Opta Sports.

«Зенит» в домашнем матче 3-го тура РПЛ громит «Ростов» — 5:0. Глушенков в этой встрече офрмил хет-трик. На его счету уже шесть голов в трех играх за «Зенит» в чемпионате России.

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в это трансферное окно.