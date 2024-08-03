«Зенит» — «Ростов»: Глушенков оформил хет-трик и забил пятый мяч хозяев

«Зенит» забил пятый мяч в матче против «Ростова» в третьем туре РПЛ — 5:0.

На 68-й минуте хет-трик за сине-бело-голубых оформил Максим Глушенков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».