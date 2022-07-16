Глушенков: «Для меня лучший период в «Спартаке» при Кононове»

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» рассказал о своем прибывание в клубе.

— Допускаешь, что в будущем вернешься в «Спартак»?

— Посмотрим по ситуации. Люди же возвращаются в [бывшие] клубы. Все будет зависть от многих обстоятельств. У меня никаких обид не осталось.

— Расскажи о лучшем периоде в «Спартаке»?

— Наверное, это тот период, когда я только пришел в команду.

— При Кононове?

— Да. Тогда играли Глушаков, Комбаров. Мне нравилось то время. С Денисом, кстати, я нормально общаюсь. Мы же вместе с ним еще в «Химках» поиграли. В общем, выделю тот период.

— А при Тедеско? Он поддерживал тебя после разрыва крестов?

— Да, был разговор. Он звонил мне, через переводчика [поддержал]. А так... Честно, не хочу разговаривать о тренерах «Спартака». Проехали, как говорится.