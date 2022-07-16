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Глушенков: «Для меня лучший период в «Спартаке» при Кононове»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Глушенков.
Фото ФК «Крылья Советов».

Бывший игрок «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» рассказал о своем прибывание в клубе.

— Допускаешь, что в будущем вернешься в «Спартак»?

— Посмотрим по ситуации. Люди же возвращаются в [бывшие] клубы. Все будет зависть от многих обстоятельств. У меня никаких обид не осталось.

— Расскажи о лучшем периоде в «Спартаке»?

— Наверное, это тот период, когда я только пришел в команду.

— При Кононове?

— Да. Тогда играли Глушаков, Комбаров. Мне нравилось то время. С Денисом, кстати, я нормально общаюсь. Мы же вместе с ним еще в «Химках» поиграли. В общем, выделю тот период.

— А при Тедеско? Он поддерживал тебя после разрыва крестов?

— Да, был разговор. Он звонил мне, через переводчика [поддержал]. А так... Честно, не хочу разговаривать о тренерах «Спартака». Проехали, как говорится.

Максим Глушенков. «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова

ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
Олег Кононов
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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Резиуан Мирзов

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 1
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