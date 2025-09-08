Глушенков опроверг слухи о желании покинуть «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не задумывается об уходе из команды.

— В этом году ты задумывался об уходе из «Зенита»?

— Нет.

— Этот вариант вообще обсуждался?

— Нет.

— Писали про «Локомотив», «Крылья Советов».

— На заборе много чего пишут.

— Тебе предлагали уйти в «Црвену Звезду», намекали на то, что есть возможность уехать в Сербию?

— Нет.

— Твой отец говорил: «Если будут так рано менять — может быть, задумается об уходе».

— Я не задумывался, — цитирует Глушенкова Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Глушенков выступает за «Зенит» с лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 14 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.