Перрен: «Все друзья рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» рассказал о переходе в российский клуб.

— Как тебе Краснодар?

— Чувствую себя очень хорошо, действительно отлично. Прошел месяц, и меня очень тепло приняли в клубе, что помогло быстро адаптироваться. Все в «Краснодаре» встретили наилучшим образом. Теперь, когда ко мне присоединилась семья, ощущения еще лучше. Все идет отлично прямо с момента моего приезда.

— Что ты знал о России до трансфера?

— Все мои знания были получены из разговоров с друзьями, которые играют здесь. Они отзывались о стране исключительно положительно, поэтому приехал сюда с полным спокойствием.

— Ты говоришь о друзьях — это в первую очередь твой одноклубник Жубал?

— Да, в том числе он, но Жубал пробыл здесь всего пару недель или месяц. У меня есть друзья, которые выступают в РПЛ уже несколько лет, например Амин Талал из «Ахмата», с которым я играл в «Орлеане» во Франции. А также Кристофер Мартинс из «Спартака» — вместе были в молодежной команде «Лиона». И все, включая Жубала, рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью.

— А как же мнение Матье Вальбуэна? Ты же играл с ним в «Лионе».

— Да, пересекался с ним, но сейчас не поддерживаем контакт. Знаю, что он выступал в России. Кстати, еще один человек, с которым недолго играл в «Орлеане», Йоанн Молло, тоже в РПЛ побывал — и также говорил о вашей стране только хорошее.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.