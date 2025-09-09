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9 сентября 2025, 00:00

Перрен: «Все друзья рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гаэтан Перрен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» рассказал о переходе в российский клуб.

— Как тебе Краснодар?

— Чувствую себя очень хорошо, действительно отлично. Прошел месяц, и меня очень тепло приняли в клубе, что помогло быстро адаптироваться. Все в «Краснодаре» встретили наилучшим образом. Теперь, когда ко мне присоединилась семья, ощущения еще лучше. Все идет отлично прямо с момента моего приезда.

— Что ты знал о России до трансфера?

— Все мои знания были получены из разговоров с друзьями, которые играют здесь. Они отзывались о стране исключительно положительно, поэтому приехал сюда с полным спокойствием.

— Ты говоришь о друзьях — это в первую очередь твой одноклубник Жубал?

— Да, в том числе он, но Жубал пробыл здесь всего пару недель или месяц. У меня есть друзья, которые выступают в РПЛ уже несколько лет, например Амин Талал из «Ахмата», с которым я играл в «Орлеане» во Франции. А также Кристофер Мартинс из «Спартака» — вместе были в молодежной команде «Лиона». И все, включая Жубала, рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью.

— А как же мнение Матье Вальбуэна? Ты же играл с ним в «Лионе».

— Да, пересекался с ним, но сейчас не поддерживаем контакт. Знаю, что он выступал в России. Кстати, еще один человек, с которым недолго играл в «Орлеане», Йоанн Молло, тоже в РПЛ побывал — и также говорил о вашей стране только хорошее.

Гаэтан Перрен.«Динамо» и «Спартак»? Выбор в пользу «Краснодара» был очевиден». Интервью звездного новичка «быков» Гаэтана Перрена

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Гаэтан Перрен
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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