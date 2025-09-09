Перрен: «Все друзья рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью»
Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» рассказал о переходе в российский клуб.
— Как тебе Краснодар?
— Чувствую себя очень хорошо, действительно отлично. Прошел месяц, и меня очень тепло приняли в клубе, что помогло быстро адаптироваться. Все в «Краснодаре» встретили наилучшим образом. Теперь, когда ко мне присоединилась семья, ощущения еще лучше. Все идет отлично прямо с момента моего приезда.
— Что ты знал о России до трансфера?
— Все мои знания были получены из разговоров с друзьями, которые играют здесь. Они отзывались о стране исключительно положительно, поэтому приехал сюда с полным спокойствием.
— Ты говоришь о друзьях — это в первую очередь твой одноклубник Жубал?
— Да, в том числе он, но Жубал пробыл здесь всего пару недель или месяц. У меня есть друзья, которые выступают в РПЛ уже несколько лет, например Амин Талал из «Ахмата», с которым я играл в «Орлеане» во Франции. А также Кристофер Мартинс из «Спартака» — вместе были в молодежной команде «Лиона». И все, включая Жубала, рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью.
— А как же мнение Матье Вальбуэна? Ты же играл с ним в «Лионе».
— Да, пересекался с ним, но сейчас не поддерживаем контакт. Знаю, что он выступал в России. Кстати, еще один человек, с которым недолго играл в «Орлеане», Йоанн Молло, тоже в РПЛ побывал — и также говорил о вашей стране только хорошее.
23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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