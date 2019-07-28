09:21 | Футбол — РПЛ

"Глушаков виноват во всем! Оле-ола!" Радимов высмеял поражение "Спартака" от "Тамбова"

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Бывший капитан "Зенита", главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высмеял "Спартак" после поражения в матче 3-го тура РПЛ против "Тамбова" (0:2). Специалист пошутил, что красно-белые проиграли из-за Дениса Глушакова, которого ранее фанаты обвиняли в увольнении Массимо Карреры. Этим летом экс-капитан "Спартака" перешел в "Ахмат".

"Боже, "Спартак", храни, дай ему силы! Глушаков виноват во всем! Оле-ола..." - написал Радимов в Twitter.

 

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