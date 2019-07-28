"Глушаков виноват во всем! Оле-ола!" Радимов высмеял поражение "Спартака" от "Тамбова"

Бывший капитан "Зенита", главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высмеял "Спартак" после поражения в матче 3-го тура РПЛ против "Тамбова" (0:2). Специалист пошутил, что красно-белые проиграли из-за Дениса Глушакова, которого ранее фанаты обвиняли в увольнении Массимо Карреры. Этим летом экс-капитан "Спартака" перешел в "Ахмат".
"Боже, "Спартак", храни, дай ему силы! Глушаков виноват во всем! Оле-ола..." - написал Радимов в Twitter.
Божееее, Спартакккк хранииии , дайййй емуууу силыыыыы 😂😂😂😂@DGlushakov8 виноват во всем 🙈🙈 оле-ола ..... 😂😂😂— Владислав Радимов (@radimov02) July 27, 2019
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Кто мог бы прямо сейчас возглавить "Спартак" вместо Кононова, чьей отставки требуют фанаты?
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