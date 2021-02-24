Глушаков уверен, что Промес усилит «Спартак»
16:39
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал возвращение в Москву нападающего «Аякса» Квинси Промеса.
«Я уже давал интервью на тему возвращения Промеса. Промес — хороший футболист, — сказал Глушаков «СЭ». — Думаю, он поможет «Спартаку».
Также Глушаков сказал, когда планирует встретиться с бывшим одноклубником.
«Пусть Промес сначала прилетит, возобновит тренировки. Думаю, сейчас ему не до встреч будет — потом встретимся с ним, пообщаемся», — подчеркнул Глушаков.
В среду, 24 февраля, «Аякс» объявил об уходе Промеса в «Спартак».
(Константин Колмаков)
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