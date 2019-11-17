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Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

11:49
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева. А также рассказал о своих впечатлениях от кавказской свадьбы в Instagram.

— От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днем! — написал Глушаков. — Желаю молодоженам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания — пусть сбудутся все ваши мечты, и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!

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