Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева. А также рассказал о своих впечатлениях от кавказской свадьбы в Instagram.

— От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днем! — написал Глушаков. — Желаю молодоженам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания — пусть сбудутся все ваши мечты, и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!

Глушаков танцует лезгинку pic.twitter.com/GtNN9KslMo — Морковка Нигана (@NeganandLucil) November 17, 2019

Глушаков и лезгинка pic.twitter.com/M7UyVvaGvJ — Морковка Нигана (@NeganandLucil) November 17, 2019