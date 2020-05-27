Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» дал оценку истории с Денисом Глушаковым.

— Вячеслав Грозный как-то сказал, что разорвав отношения с Глушаковым, «Спартак» потерял качественного и опытного полузащитника. Вы ведь в свое время тоже были против расставания с Денисом?

— Мне не хочется возвращаться к этой теме, которая, на мой взгляд, не имеет ничего общего с футболом. Скажу лишь, что мне было очень неприятно и больно видеть то, как недавнего капитана и лидера стала выживать из команды группа озверевших фанатов. Лично я по-прежнему отношусь к Денису, как к профессионалу высокого уровня. Печально, что так легко, по-садистски было перечеркнуто все то, что Глушаков сделал для победы «Спартака» в золотом сезоне. (Александр Львов)