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«Глушаков — профессионал высокого уровня». Актер Ефремов о расставании «Спартака» с капитаном

17:05
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» дал оценку истории с Денисом Глушаковым.

Михаил Ефремов.«Было больно видеть, как Глушакова выживала из «Спартака» группа озверевших фанатов». Интервью актера Ефремова

— Вячеслав Грозный как-то сказал, что разорвав отношения с Глушаковым, «Спартак» потерял качественного и опытного полузащитника. Вы ведь в свое время тоже были против расставания с Денисом?

— Мне не хочется возвращаться к этой теме, которая, на мой взгляд, не имеет ничего общего с футболом. Скажу лишь, что мне было очень неприятно и больно видеть то, как недавнего капитана и лидера стала выживать из команды группа озверевших фанатов. Лично я по-прежнему отношусь к Денису, как к профессионалу высокого уровня. Печально, что так легко, по-садистски было перечеркнуто все то, что Глушаков сделал для победы «Спартака» в золотом сезоне. (Александр Львов)

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